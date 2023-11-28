شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا: لا توجد شكوى من الحكام ضد التصنيف.. وأسسنا منظومة لتقييمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أنه تم تأسيس منظومة لتقييم الحكام المصريين، وفي نهاية كل موسم سيكون هناك تصنيف متدرج يحدد مستواهم.

وقال بيريرا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أسعى لمشاركة خبراتي مع الحكام المصريين لتطوير منظومة التحكيم".

وأضاف رئيس لجنة الحكام، إن فكرة التصنيف هي شيء طبيعي ومعتاد، وفي كل الدول المتقدمة يوجد تصنيف للحكام، وهنا في أفريقيا والفيفا، وهو أمر طبيعي جدا، كما يختار المنتخب الوطني أفضل لاعبي الفرق، يجب اختيار أفضل الحكام". وتابع: "لا توجد شكوى من الحكام ضد التصنيف، وقلة المباريات المسندة لهم".

وأشار إلى أنه يرفض فكرة توقف المباراة بشكل متكرر لإصابة اللاعبين، ودائما أطالب الحكام بعدم توقف اللعب واستمراره ولا يمكن أن تلعب كرة القدم بتوقف المباراة بصورة متكررة.

واختتم بيريرا حديثه قائلا: "الأمر يحتاج تعاونا من الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين معنا، وإلغاء ثقافة السقوط المتكرر".