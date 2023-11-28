شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: أتمنى انتقال فتوح للأهلى.. وعمر كمال سيكون إضافة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق، موقفه من انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وكذلك عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال ضياء، خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى انتقال أحمد فتوح للأهلي لو كان (متاح)، ولا أعرف هل سيقوم الزمالك ببيعه داخل أو خارج مصر، وهو لاعب مميز ومن أفضل العناصر في مركز الظهير الأيسر وما زال صغير السن".

وأضاف: "أتمنى أن يستمر أداء الأهلي القوي أمام سموحة بنفس مستوى الشوط الثاني أمام ميدياما الغاني، ومن المهم اللعب بجدية كاملة، واستبعاد كريم الدبيس مفاجأة بالنسبة لي، بعدما قدم مستوى طيبا خلال المباراة الماضية، كان على الأقل يجب أن يتواجد بديلا، ومع بعض الخبرات سيتطور مستواه أكثر".

وتابع: "كريم فؤاد قدم مستوى هائلا ولديه صفات رائعة، ويمتلك السرعة والحماس والروح العالية، وهو يتفانى في بذلك المجهود، وأتمنى التوفيق له، وأن تبتعد عنه الإصابات، وهو نجح في كافة المراكز مع كولر، ولكن عليه أن يدخل كثيرا لعمق الملعب ويعطي المساحة لـهاني من أجل الهجوم، وهو ما فعله بيرسي تاو بعد مشاركته في الشوط الثاني، لذلك هاني يتألق بجوار تاو".

وأتم: "عمر كمال عبد الواحد انضم لمنتخب مصر في وجودي كمدرب للفراعنة، وجوده في الأهلي إضافة كبيرة، خصوصا مع كثرة عدد المباريات المحلية والقارية، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، وأصبح الأهلي مجبرا على اللعب في أكثر من بطولة بسبب العوامل المالية".