شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة مهمة اليوم، الثلاثاء، مع سموحة بالدوري، بعد الفوز على ميدياما الغانى بثلاثية دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب محمود كهربا مهاجم المارد الأحمر عن مباراة سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

موعد مباراة الأهلى وسموحة بالدوري

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى القادمة

وينتظر النادي الأهلي مباريات قوية بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، عدة مباريات قوية، حيث يلعب المارد الأحمر فى الدوري العام، ودوري أبطال أفريقيا، ويطير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فى كأس العالم للأندية الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي فى المباراة الافتتاحية للبطولة القوية.

مواعيد مباريات الأهلى

1-الأهلي وسموحة

الثلاثاء 28 نوفمبر - استاد الأهلي والسلام - في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

2 - يانج أفريكانز والأهلي

السبت 2 ديسمبر - ملعب بنيامين مكابا - في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

3 - زد والأهلي

الأربعاء 6 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

4 - الأهلي وشباب بلوزداد

السبت 9 ديسمبر - استاد القاهرة - في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

على أن يسافر بعدها المارد الأحمر للمشاركة في بطول كأس العالم للأندية، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي.