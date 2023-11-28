شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: كولر رفض رحيل زعلوك ومعتز محمد إلى سموحة.. ودوكو سيرحل لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، ولكن ليس هناك شىء مستحيل، والملعب لا يعترف سوى بالمجهود داخله.

وقال عامر، خلال تصريحات تليفزيونية: "أحمد سامي من المدربين المميزين، ولا أتحدث معه في الأمور الفنية وأثق في قدراته، وحال الفوز ستكون هناك مكافآت خاصة".

وأضاف فرج عامر: "حاولنا بقوة ضم أحمد نبيل كوكا من الأهلي في الموسم الماضي، ولكن كولر رفض تمامًا، ونفس الأمر بالنسبة لرغبتنا في ضم معتز محمد وزعلوك وتم الرفض أيضًا، علاقتنا مع نادي الزمالك دائمًا ممتازة".

وتابع: "دوكو دودو لاعب الفريق سوف يرحل في يناير إلى أوروبا، وهو مطلوب في الدوري الفرنسي ونطلب 650 ألف يورو".

واستطرد: "أحمد حكم مدافع الفريق مطلوب في أحد الأندية، ورفضنا ضم أحمد عبد القادر بسبب راتبه، وأؤكد أن الأهلي لم يتفاوض مع جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، ولن ندخل في التفاوض معه".

واختتم رئيس نادي سموحة: "صفحتي الشخصية والأخبار التي يتم نشرها هي معلومات بناءً على علاقاتي مع اللاعبين والوكلاء وشركات التسويق، ولكن الأخبار لا تأتي من الأندية".