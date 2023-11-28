شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: زيزو رفض 1.5 مليون دولار من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق السيد نجم الزمالك السابق، والذي ساهم في انتقال أحمد مصطفى زيزو للزمالك عند عودته إلى مصر في 2018، إن زيزو هو أحد أكثر اللاعبين إخلاصا للقلعة البيضاء.

وقال طارق السيد، أثناء حلوله ضيفا على برنامج زملكاوي مع الإعلامي طارق يحيى على قناة الزمالك، إن زيزو كان بإمكانه تفعيل الشرط الجزائي في عقده في الموسم قبل الماضي والذي كان يبلغ مليونا ونصف المليون دولار فقط، وتم العرض عليه بالسفر على متن طائرة خاصة للانضمام إلى الريان القطري، ولكنه رفض الأمر تماما وقرر عدم الخروج من الفريق إلا برغبة النادي.

وقال السيد، إن زيزو عرض عليه عقدا ضخما للغاية يقدر بملايين الدولارات من الريان، والأمر تكرر مرة أخرى قبل بداية الموسم الحالي، أثناء عرض الشباب، ولكنه رفض التمرد بسبب حبه لناديه.

وأشاد السيد بتطور زيزو المستمر وتحسين أرقامه مع الزمالك منذ الانضمام للفريق في يناير 2019.