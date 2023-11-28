شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز الثلاثى المصاب استعداداً لمباريات الدوري والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى، على تجهيز الثلاثى محمود علاء ومصطفى شلبى وعبد الله جمعة للمشاركة فى مباريات الدوري والكونفدرالية المقبلة، ومنحهم فرصة تصاعدية حتى يتم تجهيزهم فنيا وبدنيا، قبل الاعتماد عليهم بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة.

وخرج شلبى وجمعة وعلاء من قائمة مباراة الزمالك الأخيرة أمام أبو سليم الليبى لعدم الجاهزية الفنية التامة، وحاجتهم للمشاركة بشكل تدريجي في المباريات قبل أن يتم الاستعانة بهم بشكل أساسي في المباريات.

من جانبه، أعرب معتمد جمال عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي قائلا، "كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر من الفوز بهدف، ولكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط، وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن بداية الفريق من قبل لم تكن جيدة في الكونفدرالية".

وأضاف معتمد جمال، "المباراة كانت جيدة بشكل عام، رغم الفوز بهدف وحيد، والمباريات الودية التي خاضها الفريق كان غرضها تجهيز اللاعبين أمثال سامسون وناصر منسي ولكني فضلت عدم البدء بهم لعدم الضغط عليهم"، وتابع: " شيكابالا لاعب كبير وأي مباراة شارك فيها قدم إضافة، وتكون فاعليته أكبر عندما يتم الدفع به في التشكيل الأساسي للمباريات".