رسمياً.. الأهلي يعلن اعتماد ميزانيته بـ 4 مليارات جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، اعتماد الميزانية المالية للموسم الماضي 2023/2022 بقيمة 4 مليارات جنيه.

أشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتمع مساء اليوم، وقرر اعتماد الميزانية، وإرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لنص لائحة النظام الأساسي.

كما استعرض المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الأخيرة، التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك بناءً على الخطاب الوارد إلى النادي من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، والذي يعتمد تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية.

وناقشت إدارة الأهلي المقترحات المقدمة من أعضاء النادي، وكلف المجلس الإدارات المختلفة لدراسة العديد من هذه المقترحات التي لم يتم تنفيذها.