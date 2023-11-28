لوكا مودريتش يضيف متاعب جديدة لريال مدريد بعد إصابته قبل مواجهة نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة ماركا الأسبانية أن نجم وسط نادي ريال مدريد لوكا مودريتش ربما يغيب عن المواجهة الهامة بين ريال مدريد و نابولي الإيطالي والتي ستجمع الناديين مساء الأربعاء المقبل على ستاد دييجو ارماندو مارادونا ضمن مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وكان لوكا مودريتش قد خرج مصابا في الدقيقة 68 من مباراة ريال مدريد أمام قادش مساء الأحد في الدوري الأسباني والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل لاشىء واشارت الماركا ان التقارير الطبية المبدئية تشير الى أصابة مودريتش بشد عضلي لم يتضح حجمه حتى الان الا ان الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يرغب في المخاطرة بضم مودريتش الى قائمة المباراة الهامة امام نابولي حتى لا تتفاقم أصابته .

وأشارت الماركا انه بأصابة لوكا مودريتش وغيابه المرجح عن المباراة الى جانب اصابة نجمي الوسط كاما فينجا و تشاوميني سيضع أنشيلوتي امام اختيار وحيد لتشكيل خط الوسط المدريدي امام نابولي حيث بات من المؤكد ان يشارك الثنائي توني كروس وفريدريكو فالفيردي .

ولن تكون مشكلة النقص في خط الوسط هي الوحيدة التي تواجه ريال مدريد قبل مواجهة نابولي حيث يعاني الفريق هجوميا في ظل الغياب المتوقع لنجم الهجوم البرازيلي فينيسيوس جونيور الى جانب أصابة إبراهيم دياز خلال التسخين لمباراة قادش فسيكون لا بديل ايضا امام أنشيلوتي سوى اشراك الثنائي رودريجو و خوسيليو .