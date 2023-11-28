ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 13.. مربع ذهبي مشتعل

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد نهاية الجولة الثالثة عشر، والتي تشهد مربع ذهبي مشتعل.

ويحتل فريق آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يليه مانشستر سيتي بـ29 نقطة، متفوقًا على ليفربول الذي يقع في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة.

وانتهت منافسات الجولة الثالثة عشر، مساء الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، بالفوز الذي حققه فولهام على حساب وولفرهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 13

1- آرسنال، الأول ، 30 نقطة.

2- مانشستر سيتي، الثاني، 29 .

3- ليفربول، الثالث، 28.

4- أستون فيلا، الرابع، 28.

5- توتنهام، الخامس 26.

6- مانشستر يونايتد، السادس، 24 .

7- نيوكاسل يونايتد، السابع، 23 .

8- برايتون، الثامن، 22.

9- وست هام يونايتد، التاسع، 20 .

10- تشيلسي، العاشر، 16.

11- برينتفورد، الحادي عشر، 16.

12- وولفرهامبتون، الثاني عشر، 15.

13- كريستال بالاس، الثالث عشر 15.

14- فولهام، الرابع عشر 15.

15- نوتنجهام فورست ، الخامس عشر، 13.

16- بورنموث، السادس عشر 12 .

17- لوتون تاون، السابع عشر 9 .

18- شيفيلد يونايتد، الثامن عشر، 5.

19- إيفرتون، التاسع عشر، 4.

20- بيرنلي، العشرين، 4.