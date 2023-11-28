"هل وافق سبورتنج لشبونة على تقسيط غرامة شيكابالا".. إعلامي يكشف الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ستواجهة مشكلة كبيرة خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ولن تستطيع الوفاء بوعدها لجماهير الزمالك.

وأوضح "الكومي"، في برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي رفض تقسيط غرامة محمود عبد المنعم شيكابالا، معقبًا: "الغرامة بقالها 8 سنين وفي صعوبة في الانتظار وتقسيطها ودي مشكلة كبيرة للزمالك".

وأكد إن إدارة الزمالك فشلت في حل أزمة غرامة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وسددها على 3 دفعات، متابعًا: "القيد هيفضل موقوف في الانتقالات الشتوية في ظل رغبة المجلس أنه يصرف المستحقات المتأخرة ويدفع جزء من مقدمات عقود اللاعبين".

وأثنى إيهاب الكومي على قرار الزمالك بدفع المستحقات المتأخرة للاعبين، مشيرًا إلى أنه هناك ضغوط كبيرة من جماهير الزمالك التي طالبت مجلس الإدارة بحل أزمة القيد وضم لاعبين جدد.

وأضاف أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، هو من يتولى ملف التفاوض مع سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة، لكن حتى الآن الأقرب عدم رفع القيد عن الزمالك خلال يناير المقبل.