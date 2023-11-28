"الأهلي أم الزمالك".. رئيس فيوتشر يكشف مصير عمر كمال عبدالواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، حقيقة دخول أندية الأهلي والزمالك، في مفاوضات لضم عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن فريق فيوتشر.

وأكد "دعبس"، في تصريحات تلفزيونية، على قناة "اي تي سي"، اليوم الإثنين، أن فيوتشر لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه تربطه علاقة محترمة مع مسئولي النادي الأهلي، لكن لم يتحدث معه أي تفاوض بشأن ضم عمر كمال عبدالواحد، وما يثار في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا مجرد أحاديث واجتهادات.

وأوضح أنه حال وصول أي عروض رسمية سيتم الحديث عن الأمر والإعلان عنه، مشيرًا إلى أن الأهلي نادٍ كبير وعمر كمال عبدالواحد لاعب دولي في منتخب مصر ومن الصفقات الكبرى.

وأشار إلى أن فيوتشر لم يطلب ضم أي لاعب من الأهلي على سبيل الاعارة، لأنه لا يوجد اي مفاوضات رسمية لضم عمر كمال عبدالواحد كما يتردد، ولم نطلب التعاقد مع الثلاثي كريم نيدفيد وصلاح محسن وخالد عبدالفتاح معهم.

وشدد على أنه من الوارد بيع عمر كمال في يناير، لأنه دائمًا أي لاعب يريد الانتقال للأندية الجماهيرية، ولكن لم نحدد القيمة المالية للموافقة على رحيله، ومودرن فيوتشر يبحث عن مصلحته.

وتابع: "من الوارد تجديد عقد اللاعب معنا ونتمنى الإبقاء عليه بكل تأكيد".