عودة المصابين وأول ظهور لنجم الفريق.. الأهلي يعلن قائمة مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر استعدادًا لمواجهة فريق سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة غدًا الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب، في السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

عودة المصابين

وشملت القائمة علي معلول الظهير الأيسر للفريق وعودته بعد غياب الفترة الماضية بسبب الإصابة، كما انضم عمرو السولية للقائمة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ الموسم الماضي.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أكرم توفيق وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد زعلوك وصلاح محسن.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة،بالتساوي مع بيراميدز بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداي، ومتبقٍ مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.