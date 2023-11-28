شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح منافسات الجولة السابعة لبطولة دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري( دوري nile) بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التى خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 وفاز فيهما منتخبنا الوطني بسداسية نظيفة وثنائية نظيفة على التوالي ، كما خاض المنتخب الأولمبي معسكراً داخلياً بالعاصمة الإدارية بخلاف مشاركة منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا الودية بتونس.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة.. 7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الاسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

الاهلى فى صدارة الدوري

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

القناة الناقلة لمباريات الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.