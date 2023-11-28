شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم الثلاثاء فى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام الزمالك اليوم، الثلاثاء، على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024.



موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى محترفى اليد موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى محترفى اليد تقام قمة دورى المحترفين لكرة اليد فى الثامنة مساءً بين الأهلى والزمالك، وسط سعى الأول للفوز فى هذه المباراة لمواصلة تصدر ترتيب المحترفين، بينما يطمح الزمالك فى تحقيق نقاط اللقاء من أجل تقليل فارق النقاط مع غريمه التقليدى لنقطة واحدة والمنافسة على اللقب.

ويستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وواصل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ14 التى أقيمت الجمعة الماضية، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة، وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية بخلال لقاء القمة بين كل من، الطيران مع الزهور طلائع الجيش مع المعادى و هليوبوليس مع العبور و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس والجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة.