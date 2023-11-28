خلاف بين عبد المنعم والاهلي بعد منشوره الجدلي.. الحقيقة الكاملة

تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول وجود أزمة بين محمد عبد المنعم ومسؤولو النادي الاهلي، بعد منشوره الجدلي.

وكان مدافع الاهلي محمد عبد المنعم، قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إنه يجب أن يتمسك بحلمه حتى إذا لم يكن يأخذ حقه أو التقدير الذي يستحقه.. للمتابعة من هنا

وقال الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن النادي الاهلي لم يعقد أي جلسة مع عبد المنعم، للحديث عن تمديد عقده.

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وأوضح: “كل الأنباء المنتشرة عن وجود أي خلافات بين اللاعب والقلعة الحمراء غير صحيحة، والنادي لن يعقد أي جلسات معه إلا بعد الانتهاء من مونديال الأندية”.

واختتم:” عبد المنعم يتبقى له موسم في عقده مع الاهلي بخلاف الموسم الحالي، ولا يمتلك أي عروض حاليًا، ولم يدخل في أي خلافات”.