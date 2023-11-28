رئيس الرجاء يرد على أنباء مفاوضات الزمالك مع لاعبه

رد رئيس نادي الرجاء المغربي، محمد بودريجة، على الأنباء المتداولة بخصوص دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الإيفواري روجر أهولو، لاعب الفريق الكروي الأول، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة، حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الإيفواري روجر أهولو، لاعب الوداد المغربي، من أجل الظفر بخدماته، في يناير المقبل، في حال انتهت أزمة القيد.

وأفادت تقارير مغربية، بأن نادي الرجاء حدد مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دولار لبيع روجر أهولو، في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وقال رئيس نادي الرجاء في تصريحات صحفية، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الآن من نادي الزمالك أو أي ناد آخر، من أجل التعاقد مع اللاعب الإيفواري.

وأوضح، إنه عندما يصل النادي المغربي عرض من الزمالك سيتحدث حينها عنه، ولكن الآن لا يوجد أي عروض تخص اللاعب.