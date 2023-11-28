شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة فيوتشر فى الجولة السابعة بالدورى، والمقرر لها غدا باستاد السلام، حيث يخوض الأبيض مرانه الأخير باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة ثم يعلن معتمد جمال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وحقق الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف الزمالك يوسف أوباما فى الدقيقة 73 بعد عرضية من زيزو قابلها أوباما برأسية رائعة سكنت الشباك.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية في بطولة كأس الكونفدرالية، رفقة ساجرادا الأنجولي، وأبوسليم الليبي، وسوار الغيني.