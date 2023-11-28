شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وحقق الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
سجل هدف الزمالك يوسف أوباما فى الدقيقة 73 بعد عرضية من زيزو قابلها أوباما برأسية رائعة سكنت الشباك.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية في بطولة كأس الكونفدرالية، رفقة ساجرادا الأنجولي، وأبوسليم الليبي، وسوار الغيني.
ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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