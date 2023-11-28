الامارات | رونالدو يجبر الحكم على إلغاء ركلة جزاء.. وإصابة خطرة في رقبة النجم البرتغالي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقمص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دور البطولة في لقاء النصر السعودي مع بيرسبوليس الإيراني الذي انتهى بتعادلهما من دون أهداف، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

ورفض "صاروخ ماديرا" الحصول على ركلة جزاء احتسبها له الحكم، بعدما أكد رونالدو أنه سقط من دون تدخل لاعب الفريق الإيراني، في مشهد نال استحسان لاعبي بيرسبوليس.

في المقابل تعرض النجم البرتغالي لإصابة مقلقة قبل 4 أيام من "الديربي" المرتقب أمام الهلال في الدوري السعودي.

وغادر قائد النصر مواجهة بيرسبوليس المباراة في الدقيقة 78 دون أن يجلس على مقاعد البدلاء، وسط مخاوف من خطورة الإصابة عقب سقوط حارس المرمى على رقبته.