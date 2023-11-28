شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخطر الأهلي ببرنامج تأهيل أحمد القندوسى بعد إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادى سيراميكا نظراءهم فى النادى الاهلى بطبيعة البرنامج التأهيلى الذى تم تخصيصه لتأهيل االجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق المعار من المارد الأحمر.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، قد كلف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادى سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلى المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء فى العلاج، وأكد مدير الكرة حرص النادى على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة. وتعرض أحمد قندوسي للإصابة خلال مباراة ودية لفريقه سيراميكا استعدادا لاستئناف الدوري المصري. قندوسي انضم لصفوف الأهلي بداية عام 2023 الجاري قادما من وفاق سطيف الجزائري ، ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا. يعد القندوسى أول اللاعبين الذين خطفوا الأنظار بما يقدمه من مستويات كبيرة جعلته محط أنظار كل المتابعين، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفا آخر فى 6 مباريات لعبها مع سيراميكا، ليصبح ثانى هدافى بطولة الدورى خلف الأنجولولى مابولولو.

ويفتقد فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق المعار من الأهلى، 4 أسابيع بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق الودية أمام الجونة الجمعة الماضى.

وكشفت الأشعة التي أجراها الجزائرى أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التى أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس.

ويغيب أحمد القندوسى عن مباريات سيراميكا أمام البنك الأهلى 1 ديسمبر المقبل، وإنبى 5 ديسمبر، وفيوتشر 14 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يعود أحمد القندوسى للمشاركة مرة أخرى مع سيراميكا أمام الأهلى في كأس السوبر المحلى الذى ستقام فى الإمارات المقرر لها 25 ديسمبر، ثم مواجهة الزمالك في الدورى 2 يناير المقبل.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.