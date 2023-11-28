شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك استعداداته لمواجهة فيوتشر فى الجولة السابعة بالدورى، والمقرر لها غدا باستاد السلام، ويخوض الأبيض مرانه الأخير باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ثم يعلن معتمد جمال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ورفض القائم بأعمال المدير الفني منح اللاعبين راحة عقب مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية التى فاز فيها الفريق بهدف نظيف مساء الأحد الماضى، باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الزمالك تدريباته الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الثاية ببطولة الكونفدرالية ، بعد الفوز على أبو سليم ، برصيد 3 نقاط ، بفارق الأهداف عن ساجرادا الأنجولى المتصدر بنفس عدد النقاط.