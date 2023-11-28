الليلة.. الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات أمام سموحة في الدوري.. موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الأهلي مع سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني في أولى جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حصدهم من 5 مباريات، فاز في 4 لقاءات وحقق التعادل في المباراة الأخيرة، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، يخوض سموحة مواجهة الأهلي طامحًا في استعادة نغمة الانتصارات، بعد تلقيه هزيمتين وتحقيق تعادل في الـ3 مباريات الأخيرة، بينهم خسارة كبيرة على يد الزمالك بنتيجة 5-1.

ويدخل سموحة مباراة الليلة محتلا المركز الـ12 في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 8 نقاط، حصدهم من انتصارين وتعادلين بينما تلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباك الفريق السكندري 9 أهداف.

وأعلن اتحاد الكرة عن اسناد المباراة لطاقم حكام يقوده محمد عادل ويعاونه يوسف البساطي وخالد حسام طه، وإبراهيم محمد حكم رابعًا، ومحمد الحنفي حكم var، ومحمود أبو الرجال مساعدًا له.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة سموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: محمد مجدي «افشة»، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، كريم فؤاد.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1".