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تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - وضع تشافي المدير الفني لفريق ملامح تشكيل الفريق الكتالوني لمواجهة بورتو البرتغالي، المقررة بينهما في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور مجموعات ببطولة .

وتقام مباراة برشلونة وبورتو على ملعب "مونتجويك"، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الـ16، وتجنب الدخول في سيناريوهات معقدة.

ويتقاسم برشلونة وبورتو صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط لكل منهما بواقع 3 انتصارات وخسارة واحدة لكل فريق.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو

حراسة المرمى: بينا.

خط الدفاع: كانسيلو، رونالد أراوخو، بالدي، كوندي.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس. 

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