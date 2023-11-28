شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصطحب مصطفى فتحى فى رحلة موريتانيا وجنوب أفريقيا واستبعاد الكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على اصطحاب مصطفى فتحى فى رحلة السفر إلى موريتانيا ثم جنوب أفريقيا، لمواجهة نواذيبو ثم صن داونز بدورى أبطال أفريقيا.

كما استقر الجهاز الفنى لبيراميدز، على عدم اصطحاب المغربى وليد الكرتى فى تلك الرحلة، نظرًا لاستمرار معاناته من إصابة مزق في السمانة، والتى أدت لغيابه عن مواجهة مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز بها بيراميدز بنتيجة 1 / 0.

ويتواجد مصطفى فتحى ضمن بعثة بيراميدز المتجهة إلى موريتانيا رغم غيابه عن الفريق فى مواجهة مازيمبى بسبب إصابته فى العضلة الأمامية تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير، حيث يواصل اللاعب التأهيل فى الفترة الحالية، على أمل الجاهزية قبل لقاء نواذيبو وصن داونز.

وتطير البعثة إلى موريتانيا صباح غد الأربعاء لمواجهة نواذيبو المحدد لها السادسة مساء السبت 2 ديسمبر باستاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتقرر أن تتوجه بعثة بيراميدز من موريتانيا إلى جنوب أفريقيا مباشرة لمواجهة صن داونز، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.