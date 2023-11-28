شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وسموحة فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4. فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.