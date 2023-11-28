شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى محترفى اليد قبل قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، بالصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 .

يدخل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى اللقاء متصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ14 التى أقيمت الجمعة الماضية، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة، وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

ويلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد وجهاً لوجه مرتين خلال 11 يوماً على صعيد مسابقتين مختلفتين على الصعيد المحلى، حيث يخوض القطبان مواجهة ختام الدور الأول بالدورى اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يلتقيا مجددا 9 ديسمبر المقبل فى السوبر المصرى الذى يقام بالإمارات. وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية خلال لقاء القمة بين كل من: الطيران مع الزهور وطلائع الجيش مع المعادى و هليوبوليس مع العبور و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة .

كما تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت الجولة الـ 14 فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة41/21 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 31/24 وسبورتنج على المعادى 27/20 والجزيرة على سموحة 30/25 والبنك الأهلى على العبور 28/ 20.



