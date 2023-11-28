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22 لاعبا فى قائمة المحلة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة ، قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين .

وضمت القائمة 22 لاعبا هم :عمرو شعبان ، محمود الحضري ، أحمد فوزي في حراسة المرمى، محمود غالي ، عمرو الجزار ، محمد حجازي ، محمد جابر ، محمود مسعد ، أحمد طارق ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، أحمد سوداني ، محمود علاء ، أحمد حجي ، يوسف بيبو ، عبد الرحمن بودي ، رجب مارو ، عبد الرحيم عموري ، شيكو محارب ، حسام حسن ، عمرو مصطفى ، عبده يحيى.

ويتقاسم غزل المحلة صدارة ترتيب دوري المحترفين مع كل من حرس الحدود ، بتروجيت ، وادي دجلة برصيد 17 نقطة لكل فريق.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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