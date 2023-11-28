شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن الاتفاق مع التشيلى لويس سييرا لتدريب فريق الكرة: لم يحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، أنه لم يتم الاتفاق مع التشيلى لويس سييرا لتولى المهمة التدريبية للفريق، بعد إقالة الكولومبى أوسوريو على خلفية تراجع أداء الفريق فى الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن كل ما يدور مجرد اجتهادات، إلا أنه حتى الوقت الحالي لم يتم التفاوض مع المدرب التشيلى قائلا:" لم يتم الاتفاق ".

ويسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن لسرعة التعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتباط الفريق الأبيض بالمشاركة فى بطولتى كأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن سييرا سبق وتولى تدريب الاتحاد السعودى في فترتين، كما تولى تدريب عدة فرق بالدورى الإمارتى، والدورى التشيلى، وحقق عدة بطولات منها لقب الدورى التشيلى مرتين، وأفضل مدرب فى الدورى التشيلى، وكأس ولى العهد السعودى، وكأس الملك السعودى، بالاضافة إلى وصيف بطولة كأس تشيلى .