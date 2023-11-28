يد الأهلى مكتمل الصفوف أمام الزمالك فى قمة الليلة باستثناء حميد

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لخوض مواجهة قوية أمام الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى ختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويخوض فريق الأهلى اللقاء مكتمل الصفوف باستثناء عبد الرحمن حميد حارس الفريق، الذى يرفض الجهاز الفنى المجازفة به بعد عودته من إصابة الرباط الصليبى.

ويدخل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى اللقاء متصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ14 التى أقيمت الجمعة الماضية، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة، وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

ويلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد وجهاً لوجه مرتين خلال 11 يوماً على صعيد مسابقتين مختلفتين على الصعيد المحلى، حيث يخوض القطبان مواجهة ختام الدور الأول بالدورى اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يلتقيا مجددا 9 ديسمبر المقبل فى السوبر المصرى الذى يقام بالإمارات.

وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية خلال لقاء القمة بين كل من: الطيران مع الزهور وطلائع الجيش مع المعادى وهليوبوليس مع العبور وسبورتنج مع سموحة والبنك الأهلى مع الشمس والجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة.