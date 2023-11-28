شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير:محمد عبد المنعم يبحث عن عرض أوروبى للرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد عبد المنعم لاعب الأهلى لديه حلم وهو الاحتراف في أوروبا ، ولن يتنازل عن حلمه .

وأضاف شوبير في برنامج مع شوبير عبر أثير راديو أون سبورت إف إم أن اللاعب وقع مع شركة تسويق أجنبية خلال الفترة الماضية لتسويقه في أوروبا وتوفير عرض الرحيل عن الأهلى خلال الأيام القادمة.

ويستدرج الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة التركيز وتقديم أفضل مستوى واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وعدم التسرع في إنهاء الهجمة، وحثهم على عدم فقد الكرة بسرعة وتفادي أخطاء التمريرات غير الصحيحة، كما حدث في مباراة ميدياما الغاني الماضية فى دوري أبطال أفريقيا.