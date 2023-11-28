شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الشمس والزمالك أمام الداخلية في رابع جولات دوري الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كرة الطائرة للرجال للموسم الجاري 2023/2024 على صعيد المجموعات الأربعة .

يواجه ألعاب دمنهورالصيد في الساعة السادسة مساءً على صالة سيتي كلوب طنطا في المجموعة الأولى، وفي نفس التوقيت يواجه الزمالك نظيره الداخلية على صالة الزمالك، يلتقي الطيران مع مصر للبترول على صالة الشرطة بالدراسة في الساعة السادسة أيضًا.

وفي المجموعة الثانية يواجه المقاولون نظيره دلفي في الساعة السادسة على صالة الأول، بينما يلتقي الأهلي بالشمس في الساعة ذاتها على صالة الأهلي، يواجه بتروجت نظيره بالترسانة في الساعة الثامنة على صالة الشرطة بالدراسة.

ويواجه طلائع الجيش نظيره الزهور في الساعة الثامنة مساءً على صالة الجيش ضمن المجموعة الثالثة، ويستضيف الاتحاد السكندري إيسترن كومباني في الساعة السادسة، وفي نفس التوقيت يلتقي 6 أكتوبر مع الإعلاميين على صالة الأول.

وفي المجموعة الرابعة يواجه هليوليدو نظيره إسكندرية للبترول في الساعة السادسة على صالة 3 باستاد القاهرة، ويستضيف سموحة نظيره هليوبوليس في الساعة الرابعة، ويلتقي سبورتنج بالقناة في الساعة السابعة مساءً على صالة سبورتنج.