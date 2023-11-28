شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسموحة فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى فريق الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمرعلى قمتها برصيد 13نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

يقام لقاء الأهلى أمام سموحة فى تمام السايعة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس .

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4. فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة التركيز وتقديم أفضل مستوى واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وعدم التسرع في إنهاء الهجمة، وحثهم على عدم فقد الكرة بسرعة وتفادي أخطاء التمريرات غير الصحيحة، كما حدث في مباراة ميدياما الغاني الماضية فى دوري أبطال أفريقيا.

كما حرص كولر على دراسة فريق سموحة من خلال مشاهدة عدداً من المباريات الخاصة به في مسابقة الدوري، للوقوف على طريقة لعبه وأسلوبه فى التحضير وبناء الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في اختراق خطوط المنافس، وطريقته في الوضعية الدفاعية أيضا، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لهذه المواجهة.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة تقديم أفضل مستوى أمام سموحة وتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة خلال اللقاء، وضرورة اللعب الجماعي ونقل الكرة بسرعة في أقل عدد من التمريرات إلى منطقة جزاء الفريق المنافس، وأن يكون اللاعبين في كامل تركيزهم، لاسيما وأن المباريات الأخيرة تشهد غياب التركيز والفاعلية الهجومية أمم مرمى المنافس والتباري على إهدار الفرص السهلة.

ويرغب كولر في استعادة فريقه للانتصارات الغائبة عن الأهلي في آخر مباراة بعد تعادله الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتما قبل توقف الدوري، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري، وضرورة الخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة.

وفي المقابل، استعد فريق سموحة جيدا لمباراته أمام الأهلي من خلال خوض عدد من المباريات الودية وأداء تدريباته الجماعية واستغلال فترة توقف الدوري فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون الفترة الماضية، وآخرها الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف نظيف قبل توقف المسابقة المحلية.