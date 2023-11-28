شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أحمد سامى أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويأمل أحمد سامى المدير الفنى لسموحة فى تحقيق الفوز الثانى على الأهلى خلال مسيرته التدريبية، حيث واجه الأحمر فى 9 مباريات قبل مواجهة الليلة، حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر ستة مباريات.

أول هزيمة لأحمد سامى كانت إبان قيادته الفنية للنجوم ضد الأهلى بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى موسم 2018-2019، ثم تعادل مع طلائع الجيش ضد الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى موسم 2017-2018.

وتعرض أحمد سامى لخسارة كبيرة أمام الأهلى مع طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بالجولة العاشرة من بطولة الدورى موسم 2016-2017 قبل أن يعود ويحقق أول انتصار له على المارد الاحمر فى الدور الاول لدورى الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف فى 21 أبريل 2021.

ثم تلقى أحمد سامى أمام الأهلى خسارة هى الأكبر فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما قاد سموحة للخسارة من الأهلى برباعية دون رد، سجلها محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل منهما هدف بالجولة 28 للمسابقة على استاد الإسكندرية فى 4 يوليو 2021.

ثم خسر سامى من الأهلى مع سموحة برباعية مقابل هدف فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى ، وفى آخر مباراة لسامى أمام الأهلى خسر بهدفين دون رد مع سموحة.