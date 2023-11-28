شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: استدعاء لاعبين من مزدوجى الجنسية لمنتخب مصر وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على منتخب مصر، أنه من الممكن أن يتم استدعاء عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 بالتليفزيون المصرى الذى يقدمه الاعلامى كريم رمزى: "من الوارد أن ينضم بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع المدير الفني روي فيتوريا".

أوضح الثعلب الصغير، أن منتخب مصر منذ أغسطس 2022 يسير بخطى جيدة ونستغل كل التوقفات سواء الودية أو الرسمية، سواء في المباريات أو حتى المعسكرات، وهناك تنوع في المباريات الودية حسب رؤية الجهاز الفني.

تابع إمام في تصريحاته إن فيتوريا دائما يتحدث بشكل جيد عن اللاعبين والمنتخب، وهو انطباع دائم لديه، موضحا أن الخواجة يرى أن اللاعب المصري يستوعب سريعا ويتطور بشكل كبير.

أضاف إمام أن استبعاد الثلاثي إمام عاشور والشحات وطارق حامد متُعلق بالمعسكر الماضي فقط وعودتهم تتوقف على اقتناع فيتوريا بمستواهم الفني، مشددا على أن العقوبة الأخيرة تتعلق بمباراة سيراليون الأخيرة وليست ممتدة لا يوجد استبعاد نهائي لأى لاعب من المنتخب.

أردف :" خطأ اللاعبين الثلاثة ليس أخلاقيا أو شخصيا واستبعادهم ليس نهائي، وما أثير حول أيمن عبدالعزيز في موضوع اللاعبين الثلاثة غير صحيح على الإطلاق".

تطرق حازم إمام إلى معدل أعمار حراس المرمى في أندية الدوري وقال إنه مرتفع للغاية، وهناك 16 ناديا عمر الحراس بها يتجاوز الثلاثين عاما، وهذه مشكلة كبيرة.

أكد الثعلب الصغير أن المنتخب الوطنى سيخوض مباراة ودية واحدة فقط قبل كأس الأمم الأفريقية استعدادا للبطولة، وهناك ملاحظات لفيتوريا معظمها على تطوير الملاعب والأمور الأخرى حول اللاعب وليس اللاعب نفسه.