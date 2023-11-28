ليالي الأبطال.. برشلونة يواجه بورتو ومواجهة مرتقبة بين باريس ونيوكاسل.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 28-11-2023، عددا من المباريات الهامة في الدوري المصري، بالإضافة إلى مواجهات قوية ومنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وففي الدوري المصري الممتاز، يواجه الأهلي فريق سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية، كما يلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي.

وتلعب مساء اليوم قمة مصرية تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي 2023-2024.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، يواجه مانشستر سيتي نظيره لايبزيج، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويستضيف برشلونة فريق بورتو البرتغالي، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ويواجه ميلان الإيطالي مع بروسيا دورتموند الألماني، كما يحل نيوكاسل ضيفًا على باريس سان جيرمان.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

بيراميدز ضد الإسماعيلي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 2 HD".

الأهلي ضد سموحة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 1 HD".

دوري أبطال أوروبا

لاتسيو ضد سيلتك، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

شاختار ضد رويال أنتويرب، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فينورد ضد أتلتيكو مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

يونج بويز ضد سرفينا زفيزدا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

مانشستر سيتي ضد لايبزيج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

برشلونة ضد بورتو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ميلان ضد بورسيا دورتموند، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

دوري أبطال آسيا

إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية ضد يوكوهاما إف مارينوس - اليابان، في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 2 HD".

كاواساكي فرونتال - اليابان ضد جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا، في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 1 HD".

بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند ضد أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

شاندونغ تايشان - الصين ضد كايا - الفلبين، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 3 HD".

العين الإماراتي ضد باختاكور - أوزبكستان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 2 HD".

الفيحاء ضد أهال تركمنستان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 1 HD".

نساجي مازاندران - إيران ضد مومباي سيتي - الهند، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC 3 HD".

نافباخور نامانجان - أوزبكستان ضد الهلال السعودي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports AFC HD".

كأس العالم تحت 17 عامًا

الأرجنتين ضد ألمانيا، في تمام العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فرنسا ضد مالي، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد

الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة ""ON Time Sports 2 HD".