الامارات | مدافع برايتون يهدي قميصه لمشجع بعد الفوز.. لكنه يتعرض لموقف محرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض مدافع فريق برايتون الإنجليزي، الدولي الهولندي جويل فيلتمان، إلى موقف بالغ الحرج، وذلك عقب نهاية المواجهة التي حقق فيها فريقه الفوز 3-2 على حساب نوتينغهام فورست، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال تحية الجماهير في التقليد المتبع من جانب نجوم كرة القدم عقب نهاية المباريات، أهدى لاعبو برايتون ومن بينهم جويل فيلتمان قمصانهم للمشجعين الاوفياء، الذين كانوا قد قطعوا مسافة 300 كيلو متر من أقصى جنوب المملكة إلى وسطها لمساندة الفريق في مدرجات ملعب سيتي جراوند.

وبعد فترة وجيزة عاد جويل فيلتمان إلى مدرجات جماهير فريقه وهو يطلب استعادة القميص من أجل استخراج جهاز التتبع «GPS» الخاص بتحليل أداء اللاعبين والذي كان معلقاً بالقميص، لكن الجماهير اعتقدت أن اللاعب كان يريد استرداد القميص وهو ما جعلها تتهكم عليه وتردد اهزوجة: «أنه يريد استرداد قميصه».

وقال فيلتمان في مقطع فيديو عبر حساب النادي في تطبيق «إكس»: «لقد كنت سعيداً جداً بتحقيق الفوز في المباراة لدرجة أنني أهديت قميصي للمشجعين، لكن كل ما في الأمر هو أن جهاز التتبع»GPS«كان معلقاً بالقميص».

وأرسل اللاعب نداء استغاثة للمشجع الذي حصل على قميصه، وقال: «سأمنحك قميصاً اضافياً إذا كنت لا تزال محتفظاً بجهاز التتبع وقمت بإعادته لي».