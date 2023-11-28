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باريس سان جيرمان ونيوكاسل.. موعد المباراة والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد فى مجموعة الموت في ، مع فريقي ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثانى فى جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط،ويسبقه في الصدارة بوروسيا دورتموند بفارق نقطة واحدة.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

موعد المباراة

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت .

القناة الناقلة

تمتلك شبكة بي ان سبورتس حقوق البث التليفزيوني لمنافسات دروي أبطال اوروبا وستنقل مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق صوتي لحسن العيدروس.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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