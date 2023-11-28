تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدروي أبطال أوروبا.

استقر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على تشكيل مباراة نيوكاسل وسيقود كيليان مبابي العملاق الباريسي في مباراة الثأر.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، سكرينيار، لوكاس هرنانديز، موكيلي.

الوسط: أوجارتي، فيتينيا، رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، جونسالو راموس.

تنطلق صافرة حكم مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب "حديقة الأمراء" وتُذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري خلال السنوات الكثيرة الماضية.