برشلونة وبورتو.. موعد المباراة وتاريخ المواجهات المباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - الإثارة والندية دائما هي عنوان مواجهات برشلونة وبورتو، لذا ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التي يستضيفها ملعب مونتجويك في كتالونيا، مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة

تنطلق مباراة برشلونة وبورتو، مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعلق عصام الشوالي،

تاريخ المواجهات

تقابل برشلونة وبورتو في 9 مواجهات رسمية في إطار المسابقات الأوروبية المختلفة وشهدت تفوق الفريق الإسباني بواقع 6 انتصارات مقابل 3 للفريق البرتغالي.

برشلونة وبورتو

ويتنافس الفريقان على صدارة المجموعة الثامنة بالمعترك الأوروبي، إذ يتقاسما الصدارة بواقع 9 نقاط لكل منهما.

ويبحث تشافي عن حصد نقاط المباراة وتأكيد تفوق برشلونة على بورتو للانفراد بصدارة المجموعة وحسم التأهل للأدوار الإقصائية بعد غياب في السنوات الأخيرة.

وكان برشلونة قد تلقى خسارة واحدة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الماضية ويسعى لاستعادة الانتصارات أمام بورتو للابتعاد عن الحسابات المعقدة المتعلقة بالتأهل للدور التالي.