التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني بيب جوارديولا على تشكيل فريق مانشستر سيتي الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه لايبزيج الألماني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ السيتي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: لويس - روبن دياس – آكي – جفارديول

الوسط: رودري – فودين – ألفاريز

الهجوم: دوكو – جريليش – هالاند

على الجهة المقابلة استقر ماركو روزه على تشكيل لايبزيج الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي وجاء كالأتي :

حارس المرمى: بلاسويتش

الدفاع: سيماكان – كلوسترمان – لوكيبا – راوم

الوسط: سيوالد – شلاجر – فورسبيرج

الهجوم: سيمونز – أوبيندا - بولسن

موقف السيتي ولايبزيج قبل المباراة :

يدخل السيتي مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المواجهات الأربعة التي خاضها حتى الآن والتربع على صدارة المجموعة بـ12 نقطة.

على الجانب الأخر يخوض فريق لايبزيج المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وحسم الفريق الألماني بطاقة تأهله أيضًا للدور التالي، حيث حصد نقاطه من 3 انتصارات وهزيمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز السيتي بثلاثية مقابل هدف على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، سجل الأهداف فيل فودين وجوليان ألفاريز وجيرمي دوكو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة السيتي ضد لايبزيج عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث مباريات اليوم، وتم تكليف المعلق جواد بدة بمهمة الوصف والتعليق على المواجهة المرتقبة.