"إحنا مش نادي كسر".. ميدو يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رسالة قوية لمجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب بسبب أزمة غلق القيد التي يعاني منها النادي.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه في قناة المحور: "فتح القيد بالنسبة للزمالك ليس رفاهية الفريق عايز لاعيبة دولية مش عايز لاعيبة كسر".

أضاف: "الزمالك مش نادي كسر الزمالك نادي بطولات، ولازم يفتح القيد، لأن الحديث عن لاعبين درجة تانية مينفعش"

وأكمل: "عارف كويس أن الزمالك حاليا في مرحلة هامة لتعديل عقود الرعايا وبناء على الأموال التي سوف تدخل النادي سيتم تحديد الأولويات بس لازم فك القيد في أسرع وقت".