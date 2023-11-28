بينهم "كهربا وتاو".. 10 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة، خلال مواجهة اليوم مع نظيره سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد المقاولون العرب.

ويغيب 10 لاعبين عن صفوف الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم لأسباب مختلفة، بينهم محمود كهربا بسبب الإيقاف من جانب اتحاد الكرة.

كما يغيب الخماسي بيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر ورضا سليم للإصابة، بينما يغيب محمود متولي وكريم نيدفيد وكريم الدبيس وحمزة علاء لأسباب فنية.

ويحتل فريق الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بالتساوي مع بيراميدز برصيد 13 نقطة لكلا الفريقين.