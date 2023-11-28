"اللي زودها استبعاده".. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لغياب بيرسي تاو عن مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، بعد استبعاده من مواجهة اليوم ضد سموحة.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي مع سموحة، في السابعة مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "بخصوص موضوع بيرسي تاو واستبعاده من مواجهة الفريق الأحمر التي ستقام اليوم مع سموحة، سألت كابتن خالد بيبو مدير الكرة، هل فيه أزمة بينه وبين كولر المدير الفني للفريق، ورد قالي لا على الإطلاق".

أضاف: "خالد بيبو أكد لي أن مدرب الأحمال هو من يضع التدريبات، وبعد مواجهة ميدياما الغاني الماضية لم يطالبه بالتدريبات مع المستبعدين كونه قادم من بلاده قبلها بساعات ولديه حالة إرهاق، يعني لا يوجد أزمة من الأساس".

أكمل: "اللي زود الأمور ومنح الناس الفرصة للحديث عن وجود أزمة، هو استبعاد بيرسي تاو من مواجهة اليوم مع سموحة، بدون أسباب واضحة، ولكني حاولت التأكد من المصدر وهو كابتن خالد بيبو وقالي ما ذكرته فقط".