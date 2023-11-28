"اتسرعت في طلبك ".. نجم الأهلي يوجه رسالة لمحمد عبدالمنعم: ليه تقلق الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه ضياء السيد نجم الأهلي السابق، رسالة لمحمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأحمر، بسبب رغبته في تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

قال ضياء السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc”: "محمد عبدالمنعم تعجل في الحديث عن أزمة عقده عبر السوشيال ميديا لاسيما أن عقده مستمر في الموسم المقبل، وفي النهاية الأمور ستحل تحت أي بند سواء رحل أو جدد عقده".

وأضاف: "كان على محمد عبدالمنعم التركيز في المباريات الهامة مع فريقه، بدلًا من تصدير القلق لنفسه وللجماهير والاعلام، والجميع سيتطوع لمناقشة ما كتبه".

أوضح: "نصيحتي له أن يركز في عمله مع الأهلي فقط، وترك ملف التجديد حاليا، وهناك لاعبين كثيرين رحلوا عن النادي ولم يحدث شيئ، ومحمد عبدالمنعم لاعب صغير وشاب ملتزم، وهو يحظى بتقدير كامل من النادي ومنتخب مصر".

وأكمل: "محمد عبدالمنعم مقبل على مرحلة هامة مع الأهلي ومنتخب مصر بالمشاركة في العديد من البطولات، وهو لاعب واعد وله مستقبل".

وأتم تصريحاته: "الأهلي لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه والأمثلة كثيرة وعديدة، هناك لاعبين مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وغيرهم رحلوا واستمر النادي في حصد البطولات وعليه أن يعلم ذلك جيدا ويركز في الملعب بشكل أكبر".