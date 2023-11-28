شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد سموحة .. كريم فؤاد والشحات ومحسن فى التشكيل المتوقع للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، مباراة مهمة فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء مع سموحة بالدوري، بعد الفوز على ميدياما الغانى بثلاثية دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



الأهلي ضد سموحةومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: كريم فؤاد ،حسين الشحات، صلاح محسن

الأهلي ضد سموحة .. غياب كهرباويغيب محمود كهربا مهاجم المارد الأحمر عن مباراة سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة. الأهلي ضد سموحة .. غياب كهرباويغيب محمود كهربا مهاجم المارد الأحمر عن مباراة سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.