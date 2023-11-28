شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد سموحة.. 27 مباراة جمعتهما بالدورى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سموحة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

27 مواجهة بين الأهلى وسموحة، حقق المارد الأحمر 15 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت ثمانى مباريات بالتعادل، بواقع خمسة تعادلات إيجابية و3 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 45 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا.

انتهى آخر لقاء جمع الأهلى وسموحة في الدوري بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد، فيما حقق المارد الأحمر فوزاً على الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر مباراة جمعت الفريقين بكأس مصر.

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو هداف الأهلى فى شباك سموحة برصيد ثمانية أهداف، بينما إسلام محارب لاعب الأهلى السابق هو هداف سموحة فى شباك الأهلى برصيد 4 أهداف.

الأهلى وسموحة

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة فى 11 مباراة أمام سموحة بالدورى، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه فى 5 مباريات، حقق الأهلى الفوز ذهاباً وإياباً على سموحة في موسمين.

الأهلى وسموحة

4 مباريات هى عمر أطول سلسلة انتصارات للأهلى على حساب سموحة، بينما كانت 8 مباريات هى عمر سلسلة لا هزيمة للمارد الأحمر أمام الفريق السكندرى مقابل مباراتين لسموحة.