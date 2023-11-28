شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وموديست وكهربا على رأس غيابات الأهلي ضد سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري ، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





الأهلي ضد سموحةويغيب عن مباراة الأهلى وسموحة الليلة كل من :"مصطفي مخلوف، محمود كهربا، محمود متولي، بيرسي تاو، رضا سليم، كريستو، كريم نيدفيد، موديست، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، معتز محمد".





قائمة الأهلي ضد سموحةوضمت قائمة الأهلى لمواجهة سموحة كل من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح .

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا،عمرو السولية، مروان عطية ، محمد مجدي افشة، امام عاشور، حسين الشحات، احمد عبد القادر.

خط الهجوم: صلاح محسن ، محمد زعلوك.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحةتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.