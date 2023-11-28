شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تزين قائمة السباحة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد السباحة عن قائمة المنتخب المشارك فى بطولة أمريكا المفتوحة، المقرر إقامتها فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر .
القائمة تضم 4 لاعبين هم فريدة عثمان، عبد الرحمن سامح ، مروان القماش، بالإضافة إلى يوسف رمضان، حيث تأتى مشاركة المنتخب في البطولة، ضمن خطة التأهل لأولمبياد باريس 2024.
وحققت فريدة عثمان لمصر أول ميدالية فى تاريخها ببطولات العالم للناشئين فى السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأصبحت أول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة.
أعلن مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، عن تأهله لأولمبياد باريس 2024 بشكل رسمي، بعد فوزه بالميدالية الفضية لبطولة فلوريدا للسباحة.
وكتب مروان القماش على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "التأهل للأولمبياد الشرف الأعظم اللي بيحلم به كل رياضي، والنهارده الحمد لله تأهلت للأولمبياد للمرة الثالثة في مشواري الرياضي. شكرا لعائلتي، فريق عملي، اتحاد السباحة والدولة المصرية .. وأشوفكم في باريس 2024 رافعين علم مصر عاليا إن شاء الله".
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