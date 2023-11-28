شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تزين قائمة السباحة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد السباحة عن قائمة المنتخب المشارك فى بطولة أمريكا المفتوحة، المقرر إقامتها فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر .

القائمة تضم 4 لاعبين هم فريدة عثمان، عبد الرحمن سامح ، مروان القماش، بالإضافة إلى يوسف رمضان، حيث تأتى مشاركة المنتخب في البطولة، ضمن خطة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحققت فريدة عثمان لمصر أول ميدالية فى تاريخها ببطولات العالم للناشئين فى السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأصبحت أول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة.