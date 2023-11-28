شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلى و الزمالك لكرة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محبو وعشاق رياضة كرة اليد المواجهة المرتقبة بين فريقى الأهلى و الزمالك للرجال و المحدد لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى ختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة .

تنقل قناة اون تايم سبورتس اللقاء على الهواء مباشرة ، حيث أن هذه اللقاء تم تغيير موعه مرتين ، حيث كان محددا له فى البداية الرابعة عصرا قبل الإتفاق مع الصالة على إقامته 6 مساءا ، ليتسبب البث التليفزيونى فى تغير موعده للمرة الثالثة ليصبح 8 مساءا .

ويسعى الأهلى للفوز فى هذه المباراة لمواصلة تصدر ترتيب المحترفين، بينما يطمح الزمالك فى تحقيق نقاط اللقاء من أجل تقليل فارق النقاط مع غريمه التقليدى الأهلى لنقطة واحدة والمنافسة على اللقب.

ويستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية خلال لقاء القمة بين كل من: الطيران مع الزهور وطلائع الجيش مع المعادى و هليوبوليس مع العبور و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة .

كما تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.