رونالدو يرفض ركلة جزاء في ليلة تأهل النصر

الرياص - اسماء السيد - الرياض : رفض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو احتساب ركلة جزاء وحاول اقناع الحكم بالغائها، خلال تعادل فريقه النصر السعودي مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 0 0 الإثنين في دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وبعدما عرقله سروش رفيعي باكراً، احتسب الحكم الصيني ما نينغ ركلة جزاء لأفضل لاعب في العالم خمس مرات البالغ 38 عاماً.

نهض الـ"دون" من الأرض، رفع اصبعه في وجه الحكم رافضاً احتساب الركلة وحاول اقناعه بانه لم يتعرّض لأي خطأ.

وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، بدّل الحكم قراره في المباراة المقامة على ملعب الأوّل بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وكتب رونالدو في حسابه على انستغرام "سعيد لتأهلنا في صدارة المجموعة ولخوض 20 مباراة دون خسارة. عمل جماعي رائع".

واضطر النصر لخوض معظم فترة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي لاجامي في الدقيقة 17.

كما خسر رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، بعد تعرّضه لاصابة في عنقه قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء، اثر هبوط الحارس علي رضا بيرانوند عليه وهو يحاول التقاط كرة عالية.

بيد ان برسيبوليس، وصيف المسابقة في 2018 و2020، اخفق في تحقيق الفوز، ليرفع النصر رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، ويضمن صدارة المجموعة الخامسة وبطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ16 قبل خوض مباراته الأخيرة في الجولة السادسة.

ويتأهل الى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، الى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.