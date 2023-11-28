أن بي إيه: "تريبل دابل" لإمبيد تقود فيلادلفيا لفوز كبير على ليكرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : حقّق الكاميروني جويل إمبيد سادس "تريبل دابل" في مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مسجلاً 30 نقطة و11 مرتدة و11 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على لوس أنجليس ليكرز 138 94.

وبينما صنع ليبرون جيمس التاريخ، فقد فعل ذلك في أكبر خسارة له في مسيرته.

حقق إمبيد البالغ من العمر 29 عاماً وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، أول "تريبل دابل" له هذا الموسم في ثلاثة أرباع من المباراة، في الليلة نفسها التي سجّل فيها سفنتي سيكسرز 22 رمية ثلاثية، بفارق رمية واحدة عن الرقم القياسي للنادي.

وقال الكاميروني بعد المباراة "تحاول أن تلعب كرة السلة من أجل الفوز. عندما يكون زملائي متاحون للتمرير، أريد أن أقدم لهم تسديدات سهلة، أن أجعل فقط المباراة سهلة عليّ".

وكان تايريز ماكسي أفضل المسجّلين في المباراة مع 31 نقطة وثماني تمريرات حاسمة لفريق سيكسرز.

وأضاف إمبيد "نحن نلعب معاً. نحن نستمتع بتبادل الكرة. الكرة تتحرك. نحن نعلم ما يتعيّن علينا القيام به. الأمر يبدأ بالدفاع. بمجرد أن تقطع الكرة، يمكنك الانتقال والحصول على سلات سهلة".

وتعرّض ليبرون جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، والذي قاد ليكرز برصيد 18 نقطة، لأثقل خسارة في مسيرته المتواصلى منذ 21 عاماً في "أن بي إيه".

وعندما سُئل عمّا يحتاج إلى التغيير بالنسبة لليكرز، أجاب جيمس "الكثير".

وتجاوز جيمس كريم عبد الجبار في عدد الدقائق التي لعبها الدوري على الإطلاق في الموسم العادي والتصفيات مجتمعة، بأكثر من 66300 دقيقة.